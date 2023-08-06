Неефективність ударів рф по українських аеродромах пояснили військові, Фото: В. Зеленський

https://racurs.ua/ua/n185901-u-zsu-poyasnyly-neefektyvnist-udariv-rf-po-ukrayinskyh-aerodromah.html

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Обстріл росіянами аеродрому в Старокостянтинові — це неефективна тактика.

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У випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші оперативні аеродроми України, яких є десятки. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію… Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують, — зазначив він.

За словами Ігната, є протокол, за яким льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми, якщо є інформація про російську ціль.

Нагадаємо, 5 серпня Хмельницька область була тричі атакована російськими ворогами. Під прицілом окупантів знову опинився аеродром Старокостянтинова. Більшість ракет, якими російські військові атакували Хмельниччину збили сили ППО.