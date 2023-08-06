Атака дронів призвела до зупинки аеропортів у москві. Фото:

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Нова атака дронів на москву відбулася у неділю, 6 липня.

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В одному з головних російських аеропортів «Внуково» призупинили прийом та виліт рейсів, бо була «спроба прориву БПЛА». Було запроваджено план «Килим», який вводять у виняткових випадках, коли у повітряному просторі фіксують невідомих чи небезпечні повітряні об'єкти. Про це повідомили російські ЗМІ.

Зазначалося, що тимчасово затритимуться 11 рейсів на виліт і 15 на приліт. Пізніше заборону на польоти зняли.

Мер москви сергій собянін заявив про «спробу прориву на москву безпілотника», який було знищено на підльоті до міста. А міноборони рф звинуватило Україну в атаці дронів.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня безпілотники атакували столицю країни-терористки росії, один з них вдруге влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті» та пошкодив фасад на рівні 21-го поверху. У цій будівлі розташоване Міністерство економічного розвитку рф.