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Ракурс
Рашисти готуються провести «вибори» на окупованих територіях, фото: «24 канал»

Школи з фальсифікації виборів створили рашисти на окупованих територіях

6 сер 2023, 15:22
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Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях Херсонської області «школи молодого виборця», покликані підготувати старшокласників до «виборів президента рф».


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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що у школах колаборанти з фейкових «виборчих комісій» навчатимуть підлітків фальсифікації виборчого процесу.

По факту завданням шкіл є підготовка «спостерігачів» на псевдовиборах у диктаторській країні, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що навчання розпочнуть у вересні, триватимуть вони до березня 2024 року. Відповідає за процес щойно створена «громадська палата», яка складається з кількох колаборантів.

Зауважимо, що у рф не існує поняття як вибори, адже фактично вся влада сконцентрована в руках правлячого режиму, який вирішує хто допускається до участі у виборах й хто ні. Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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