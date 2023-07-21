Рашисти готують проведення «виборів» на окупованих територіях у вересні

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На окупованих територіях проведуть псевдовибори, фото: Midjourney
Рашисти готують проведення «виборів» на окупованих територіях у вересніhttps://racurs.ua/ua/n185334-rashysty-gotuut-provedennya-vyboriv-na-okupovanyh-terytoriyah-u-veresni.htmlРакурс
Російські загарбники готують проведення імітації виборів на тимчасово окупованих територіях України.
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Їх проведуть одночасно з імітацією виборів, яка у вересні відбудеться у рф. Про це сьогодні, 21 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що жителі окупованих територій, котрі проігнорували «референдум» у 2022 році, не збираються йти і на ці «вибори». Тож рашисти планують провести «виїзні вибори», як це вже було під час «референдуму», а сам процес розтягнути у днях — на період з 31 серпня по 10 вересня:
- з 31 серпня «голосувати» можна буде достроково;
- 8−9 вересня росіяни обходитимуть будинки й проводити голосування у місцях проживання%
- лише 10 вересня має відбутись «класичне голосування» у дільницях.
Все це необхідно аби приховати відсутність явки. Російські пропагандисти пояснять ігнорування виборів місцевими тим, що вони, мовляв, всі голосували завчасно, або у себе вдома, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують — майже весь світ не визнав результатів «референдуму», проведеного рашистами торік на окупованих територіях, тож і «вибори» не є легітимним процесом.
Кожен хто допомагає організувати вибори, або є кандидатом на ТОТ буде нести відповідальність перед українським правосуддям, — наголошують у ЦНС.
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