Рашисти готують проведення «виборів» на окупованих територіях у вересні

На окупованих територіях проведуть псевдовибори, фото: Midjourney

https://racurs.ua/ua/n185334-rashysty-gotuut-provedennya-vyboriv-na-okupovanyh-terytoriyah-u-veresni.html

Ракурс

Російські загарбники готують проведення імітації виборів на тимчасово окупованих територіях України.

.

Їх проведуть одночасно з імітацією виборів, яка у вересні відбудеться у рф. Про це сьогодні, 21 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що жителі окупованих територій, котрі проігнорували «референдум» у 2022 році, не збираються йти і на ці «вибори». Тож рашисти планують провести «виїзні вибори», як це вже було під час «референдуму», а сам процес розтягнути у днях — на період з 31 серпня по 10 вересня:

з 31 серпня «голосувати» можна буде достроково;

8−9 вересня росіяни обходитимуть будинки й проводити голосування у місцях проживання%

лише 10 вересня має відбутись «класичне голосування» у дільницях.

Все це необхідно аби приховати відсутність явки. Російські пропагандисти пояснять ігнорування виборів місцевими тим, що вони, мовляв, всі голосували завчасно, або у себе вдома, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — майже весь світ не визнав результатів «референдуму», проведеного рашистами торік на окупованих територіях, тож і «вибори» не є легітимним процесом.