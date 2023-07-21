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Ракурс
На оккупированных территориях проведут псевдовыборы, фото: Midjourney

Рашисты готовят проведение «выборов» на оккупированных территориях в сентябре

21 июл 2023, 15:32
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Російські загарбники готують проведення імітації виборів на тимчасово окупованих територіях України.


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Їх проведуть одночасно з імітацією виборів, яка у вересні відбудеться у рф. Про це сьогодні, 21 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що жителі окупованих територій, котрі проігнорували «референдум» у 2022 році, не збираються йти і на ці «вибори». Тож рашисти планують провести «виїзні вибори», як це вже було під час «референдуму», а сам процес розтягнути у днях — на період з 31 серпня по 10 вересня:

  • з 31 серпня «голосувати» можна буде достроково;
  • 8−9 вересня росіяни обходитимуть будинки й проводити голосування у місцях проживання%
  • лише 10 вересня має відбутись «класичне голосування» у дільницях.

Все це необхідно аби приховати відсутність явки. Російські пропагандисти пояснять ігнорування виборів місцевими тим, що вони, мовляв, всі голосували завчасно, або у себе вдома, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — майже весь світ не визнав результатів «референдуму», проведеного рашистами торік на окупованих територіях, тож і «вибори» не є легітимним процесом.

Кожен хто допомагає організувати вибори, або є кандидатом на ТОТ буде нести відповідальність перед українським правосуддям, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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