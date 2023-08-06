Школы по фальсификации выборов создали рашисты на оккупированных территориях

Рашисты готовятся провести «выборы» на оккупированных территориях, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n185904-shkoly-po-falsifikacii-vyborov-sozdali-rashisty-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях Херсонської області «школи молодого виборця», покликані підготувати старшокласників до «виборів президента рф».

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що у школах колаборанти з фейкових «виборчих комісій» навчатимуть підлітків фальсифікації виборчого процесу.

По факту завданням шкіл є підготовка «спостерігачів» на псевдовиборах у диктаторській країні, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що навчання розпочнуть у вересні, триватимуть вони до березня 2024 року. Відповідає за процес щойно створена «громадська палата», яка складається з кількох колаборантів.