Школы по фальсификации выборов создали рашисты на оккупированных территориях

Школы по фальсификации выборов создали рашисты на оккупированных территорияхhttps://racurs.ua/n185904-shkoly-po-falsifikacii-vyborov-sozdali-rashisty-na-okkupirovannyh-territoriyah.htmlРакурс
Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях Херсонської області «школи молодого виборця», покликані підготувати старшокласників до «виборів президента рф».
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що у школах колаборанти з фейкових «виборчих комісій» навчатимуть підлітків фальсифікації виборчого процесу.
По факту завданням шкіл є підготовка «спостерігачів» на псевдовиборах у диктаторській країні, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що навчання розпочнуть у вересні, триватимуть вони до березня 2024 року. Відповідає за процес щойно створена «громадська палата», яка складається з кількох колаборантів.
Зауважимо, що у рф не існує поняття як вибори, адже фактично вся влада сконцентрована в руках правлячого режиму, який вирішує хто допускається до участі у виборах й хто ні. Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі, — наголошують у ЦНС.