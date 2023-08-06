Форвард сборной Украины стал игроком испанской «Жироны». Фото:

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Артем Довбик, 26-річний форвард збірної України, перейшов з «Дніпра-1» до іспанської «Жирони».

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Українець уклав із середняком Ла Ліги контракт на п’ять років. Фінансові деталі трансферу наразі невідомі, але він нібито мав стати найдорожчим в історії «червоно-білих». Каталонський клуб віддав орієнтовно 7 млн євро. Про трансфер повідомив офіційний сайт «Жирони».

Довбик є найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги сезону 2022/23. Він зіграв 30 матчів у чемпіонаті України, в яких оформив 24 м’ячі. Загалом провів у лавах «спортклубівців» 86 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 54 голи.

Як відомо, в складі «Жирони» також виступає інший українець — колишній капітан київського «Динамо» Віктор Циганков.

Нагадаємо, 39-річий голкіпер та капітан футбольного клубу «Шахтар» з Донецька Андрій Пятов у липні 2о23 року вирішив повісити бутси на цвях.