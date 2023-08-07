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Ракурс
Нанесение удара по позициям оккупантов, скриншот видео

Удар по позициям оккупантов американскими ракетами ZUNI попал на видео

7 авг 2023, 10:11
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Українські пілоти використовують американські некеровані ракети класу «повітря-земля» ZUNI для завдання ударів по російських загарбниках.


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Український Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI з пускових установок LAU-10, — вказано в описі відео.

ZUNI — це 127-мм авіаційні ракети, які фактично є аналогами радянських некерованих авіаційних ракет типу С-13.

На початку січня США оголосили про передачу Україні 4 тис. таких ракет в межах одного з пакетів військової допомоги. На початку травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував фото цих ракет разом зі штурмовиком Су-25.

Источник: Ракурс


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