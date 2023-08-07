Удар по позициям оккупантов американскими ракетами ZUNI попал на видео

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Нанесение удара по позициям оккупантов, скриншот видео
Удар по позициям оккупантов американскими ракетами ZUNI попал на видеоhttps://racurs.ua/n185920-udar-po-poziciyam-okkupantov-amerikanskimi-raketami-zuni-popal-na-video.htmlРакурс
Українські пілоти використовують американські некеровані ракети класу «повітря-земля» ZUNI для завдання ударів по російських загарбниках.
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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Український Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI з пускових установок LAU-10, — вказано в описі відео.
ZUNI — це 127-мм авіаційні ракети, які фактично є аналогами радянських некерованих авіаційних ракет типу С-13.
На початку січня США оголосили про передачу Україні 4 тис. таких ракет в межах одного з пакетів військової допомоги. На початку травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував фото цих ракет разом зі штурмовиком Су-25.
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