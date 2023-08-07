Россияне планируют вывозить мусор с территории россии на ТОТ, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n185924-rashisty-hotyat-prevratit-tot-v-svalku-dlya-musora-iz-rf-cns.html

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Російські загарбники планують вивозити сміття з рф на тимчасово окуповані території.

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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з цим документом, москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території рф, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такі дії російської влади є черговою корупційною схемою розкрадання коштів на тимчасово окупованих територіях:

заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ;

кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду рф Михайлу Мішустіну.