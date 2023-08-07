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Ракурс
Россияне обстреляли Купянский район Харьковщины

Рашисты обстреляли село на Харьковщине — двое погибших

7 авг 2023, 11:58
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Російські загарбники обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області, влучили у будинок.


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Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей, — зазначив Єрмак.

Варто додати, що рашисти вже неодноразово обстрілювали Кучерівку. Зокрема, в середині липня окупанти скинули на село авіабомбу, в результаті чого поранення отримав 74-річний чоловік.

Источник: Ракурс


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