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Ракурс
Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини

Рашисти обстріляли село на Харківщині — двоє загиблих

7 сер 2023, 11:58
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Російські загарбники обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області, влучили у будинок.


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Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей, — зазначив Єрмак.

Варто додати, що рашисти вже неодноразово обстрілювали Кучерівку. Зокрема, в середині липня окупанти скинули на село авіабомбу, в результаті чого поранення отримав 74-річний чоловік.

Джерело: Ракурс


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