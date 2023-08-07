Рашисти обстріляли село на Харківщині — двоє загиблих

Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини

https://racurs.ua/ua/n185923-rashysty-obstrilyaly-selo-na-harkivschyni-dvoie-zagyblyh.html

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Російські загарбники обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області, влучили у будинок.

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Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей, — зазначив Єрмак.

Варто додати, що рашисти вже неодноразово обстрілювали Кучерівку. Зокрема, в середині липня окупанти скинули на село авіабомбу, в результаті чого поранення отримав 74-річний чоловік.