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Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА
Рашисти вночі обстріляли Херсон, під завалами загинула жінка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185918-rashysty-vnochi-obstrilyaly-herson-pid-zavalamy-zagynula-jinka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, обстріляли оселі жителів Херсона у центральній частині міста.
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В результаті загинула людина. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.
Зафіксовано такі випадки:
- близько 00.50 окупанти обстріляли житловий будинок. У восьми мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла;
- через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка — контузія;
- близько 03.15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.
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