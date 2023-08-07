Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n185918-rashysty-vnochi-obstrilyaly-herson-pid-zavalamy-zagynula-jinka-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, обстріляли оселі жителів Херсона у центральній частині міста.

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В результаті загинула людина. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Зафіксовано такі випадки: