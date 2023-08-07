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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская областная прокуратура

Рашисты ночью обстреляли Херсон, под завалами погибла женщина (ФОТО)

7 авг 2023, 09:19
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, обстріляли оселі жителів Херсона у центральній частині міста.


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В результаті загинула людина. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Зафіксовано такі випадки:

  • близько 00.50 окупанти обстріляли житловий будинок. У восьми мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла;
  • через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка — контузія;
  • близько 03.15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА

Источник: Ракурс


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