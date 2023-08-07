Последствия российского ракетного удара, фото: Сергей Лысак

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник

Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з’ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак.

Крім того, вранці російська армія з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.