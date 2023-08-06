Количество выпущенных по Украине за неделю ракет назвал Зеленский

Рашисты продолжают совершать массированные ракетные атаки по Украине, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n185914-kolichestvo-vypuschennyh-po-ukraine-za-nedelu-raket-nazval-zelenskiy.html

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Росіяни за цей тиждень застосували проти України 65 ракет різного типу, а також 178 ударних дронів, серед них 87 безпілотників типу «Шахед».

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Про це сьогодні, у неділю 6 серпня, у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 «шахедів», — зазначив він. — Суттєву частину вдалося збити.

На думку Зеленського, саме в українському небі Україна та партнери можуть довести, що терор програє. Для цього дуже важливою є відповідальна позиція кожного з партнерів України щодо постачання систем ППО і ракет до них, наголосив Зеленський.

Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи, — додав він.