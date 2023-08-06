Житель Черкасс стрелял по правоохранителю, фото: МВД

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Ракурс

У Черкасах в ніч на сьогодні, 6 червня, 38-річний місцевий житель влаштував стрілянину в одному з будинків на вулиці Ломоносова.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що інформація про інцидент надійшла до поліцейських близько опівночі.

Поліцейські оперативно прибули за адресою виклику. Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. У свою чергу спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу, — вказано в повідомленні.

Для затримання стрільця провели поліцейську спецоперацію — його затримали в одному з будинків, де він переховувався. У затриманого вилучили мисливську рушницю.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ст. 348 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.