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Житель Черкасс стрелял по правоохранителю, фото: МВД
В Черкассах задержали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего правоохранителя (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185913-v-cherkassah-zaderjali-mujchinu-ustroivshego-strelbu-i-ranivshego-pravoohranitelya-video.htmlРакурс
У Черкасах в ніч на сьогодні, 6 червня, 38-річний місцевий житель влаштував стрілянину в одному з будинків на вулиці Ломоносова.
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Про це повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що інформація про інцидент надійшла до поліцейських близько опівночі.
Поліцейські оперативно прибули за адресою виклику. Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. У свою чергу спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу, — вказано в повідомленні.
Для затримання стрільця провели поліцейську спецоперацію — його затримали в одному з будинків, де він переховувався. У затриманого вилучили мисливську рушницю.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ст. 348 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.
Підозрюваному загрожує від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, — додають у МВС.