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Наслідки російського ракетного удару, фото: Сергій Лисак
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня, вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник
Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з’ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак.
Крім того, вранці російська армія з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
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