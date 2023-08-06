Украинцы с временно оккупированных территорий могут вернуться на подконтрольную территорию через пункт пропуска Колотиловка – Покровка, карта: ГПСУ

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Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію через пункт пропуску Колотилівка (рф) — Покровка (Україна).

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Від вчорашнього дня, пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що на українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України.

Крім того, охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ, котрий щодня курсує з Сум:

відправляється о 6.47;

прибуває до Києва об 11.41.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб, — наголошують у відомстві. — Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

Видання «Українська правда» з посиланням на отриманий від Держприкордонслужби коментар зазначає, що всі пункти пропуску на кордоні з державою-агресором залишаються закритими. При цьому українські прикордонники весь час від початку повномасштабного російського вторгнення забезпечують (згідно з Конституцією) повернення українських громадян на батьківщину.

Зазначається, що українські прикордонники у пункті пропуску «Покровка» фіксували, що суміжна сторона пропускає громадян України у нашому напрямку: там люди могли прослідувати через державну межу і в пішому порядку, і на транспортних засобах.

Однак у липні було зафіксовано, що РФ обмежила для громадян України можливість слідувати транспортними засобами, а наприкінці липня взагалі закрила можливість перетину кордону в цьому напрямку.

Однак кілька днів тому ми знову почали фіксувати, що Росія пропускає людей в напрямку України, відповідно ми продовжуємо забезпечувати повернення українських громадян на батьківщину, — зазначив речник прикордонної служби Андрій Демченко.

Джерело: Мінреінтеграції, «Українська правда»