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Українські військові ліквідували вже понад 250 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
250 тис. рашистів вже ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n185917-250-tys-rashystiv-vje-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 250 тис. 240 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 244 танки;
- 8 тис. 270 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 977 одиниць артилерійських систем;
- 709 одиниць РСЗВ;
- 467 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 311 гелікоптерів;
- 4 тис. 154 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 377 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 735 одиниць спеціальної техніки.
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