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Українські військові ліквідували вже понад 250 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

250 тис. рашистів вже ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)

7 сер 2023, 08:39
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 250 тис. 240 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 244 танки;
  • 8 тис. 270 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 977 одиниць артилерійських систем;
  • 709 одиниць РСЗВ;
  • 467 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 311 гелікоптерів;
  • 4 тис. 154 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 377 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 735 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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