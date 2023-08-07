Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские военные ликвидировали уже более 250 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
250 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185917-250-tys-rashistov-uje-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 250 тис. 240 рашистів.
.
За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 244 танки;
- 8 тис. 270 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 977 одиниць артилерійських систем;
- 709 одиниць РСЗВ;
- 467 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 311 гелікоптерів;
- 4 тис. 154 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 377 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 735 одиниць спеціальної техніки.
Как ты, наш защитник? — как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...