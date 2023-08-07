Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские военные ликвидировали уже более 250 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

250 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)

7 авг 2023, 08:39
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 250 тис. 240 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 244 танки;
  • 8 тис. 270 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 977 одиниць артилерійських систем;
  • 709 одиниць РСЗВ;
  • 467 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 311 гелікоптерів;
  • 4 тис. 154 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 377 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 735 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров