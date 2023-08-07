Не з білорусі — звідки 5 серпня по Україні запустили «Кинджал», розповіли у ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n185922-ne-z-bilorusi-zvidky-5-serpnya-po-ukrayini-zapustyly-kyndjal-rozpovily-u-zsu.htmlРакурс
Російські загарбники активно використовують повітряний простір білорусі, однак ракету «Кинджал», котра 5 серпня зайшла у повітряний простір України з напрямку білорусі, запустили з території рф.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».
Вона (ракета — ред.) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. Як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав росія, білорусь, Україна, вона зачіпає повітряний простір білорусі, жодних проблем для росіян у цьому немає, — зазначив Ігнат.
За словами Ігната, повідомлення ЗМІ про атаку з території білорусі були некоректними.
Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір білорусі, відповідно з’являється там десь над Білоруссю і летить в напрямку Хмельницької області, відповідно черговий напише «Летить „Кинджал“ з напрямку білорусі». От і все, і не треба маніпулювати в заголовках, що летять ракети з білорусі, — зазначив він.
Наші ЗМІ це все підхоплюють як належне, тому що щось нове з’являється в новинах. Ні. Повітряний простір білорусі росія активно використовує з початку повномасштабного вторгнення. Там є їхні війська, літаки, «вагнерівці», тому нічого нового, — додав Ігнат.