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У Чорному морі наразі перебувають три ворожі кораблі, інфографіка: ВМС

Кількість ворожих кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

7 сер 2023, 10:42
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У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 7 серпня, перебувають три ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти неодноразово обстрілювали Україну.


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У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них три рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 17 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

У Чорному морі наразі перебувають три ворожі кораблі, інфографіка: ВМС

Джерело: Ракурс


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