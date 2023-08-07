У Чорному морі наразі перебувають три ворожі кораблі, інфографіка: ВМС

https://racurs.ua/ua/n185921-kilkist-vorojyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 7 серпня, перебувають три ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти неодноразово обстрілювали Україну.

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У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 19 суден, з них три рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 17 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.