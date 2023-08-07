Количество вражеских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185921-kolichestvo-vrajeskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 7 серпня, перебувають три ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти неодноразово обстрілювали Україну.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 19 суден, з них три рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 17 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.