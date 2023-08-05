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В Україні відбувся масований ракетний обстріл, "Кинджали" запустили і з білорусі
В Україні відбувся масований ракетний обстріл, «Кинджали» запустили і з білорусіhttps://racurs.ua/ua/n185883-v-ukrayini-vidbuvsya-masovanyy-raketnyy-obstril-kyndjaly-zapustyly-i-z-bilorusi.htmlРакурс
В Україні 5 серпня о 19.00 почалися масовані ракетні обстріли, Повітряні сили повідомляли про запуск крилатих ракет «Калібр», а також понадзвукових «Кинджалів» з Тамова і білорусі.
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Ракети прямували у бік кількох центральних та західних областей, а також Київської.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про масові обстріли України ракетами «Кинжал». Вони прямували у бік Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Хмельницької областей.
За інформацією Повітряних сил, запуски здійснюються, зокрема, з боку Білорусі.
Моніторингові канали писали, що з території білорусі було запущено одну балістичну ракету.
У Хмельницькій та Житомирській областях було чути звуки вибухів.
Ворог здійснив чергову атаку на Запоріжжя. Ракетний удар припав на околиці міста, розповів керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.