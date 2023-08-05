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В Україні відбувся масований ракетний обстріл, "Кинджали" запустили і з білорусі

В Україні відбувся масований ракетний обстріл, «Кинджали» запустили і з білорусі

5 сер 2023, 19:37
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В Україні 5 серпня о 19.00 почалися масовані ракетні обстріли, Повітряні сили повідомляли про запуск крилатих ракет «Калібр», а також понадзвукових «Кинджалів» з Тамова і білорусі.


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Ракети прямували у бік кількох центральних та західних областей, а також Київської.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про масові обстріли України ракетами «Кинжал». Вони прямували у бік Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Хмельницької областей.

За інформацією Повітряних сил, запуски здійснюються, зокрема, з боку Білорусі.

Моніторингові канали писали, що з території білорусі було запущено одну балістичну ракету.

У Хмельницькій та Житомирській областях було чути звуки вибухів.

Ворог здійснив чергову атаку на Запоріжжя. Ракетний удар припав на околиці міста, розповів керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Джерело: Ракурс


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