В Украине произошел массированный ракетный обстрел, «Кинжалы» запустили и из беларуси

https://racurs.ua/n185883-v-ukraine-proizoshel-massirovannyy-raketnyy-obstrel-kinjaly-zapustili-i-iz-belarusi.html

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В Україні 5 серпня о 19.00 почалися масовані ракетні обстріли, Повітряні сили повідомляли про запуск крилатих ракет «Калібр», а також понадзвукових «Кинджалів» з Тамова і білорусі.

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Ракети прямували у бік кількох центральних та західних областей, а також Київської.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про масові обстріли України ракетами «Кинжал». Вони прямували у бік Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Хмельницької областей.

За інформацією Повітряних сил, запуски здійснюються, зокрема, з боку Білорусі.

Моніторингові канали писали, що з території білорусі було запущено одну балістичну ракету.

У Хмельницькій та Житомирській областях було чути звуки вибухів.

Ворог здійснив чергову атаку на Запоріжжя. Ракетний удар припав на околиці міста, розповів керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.