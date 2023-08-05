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Россияне провели ротацию ракетоносителей в Черном море
Россияне провели ротацию ракетоносителей в Черном мореhttps://racurs.ua/n185882-rossiyane-proveli-rotaciu-raketonositeley-v-chernom-more.htmlРакурс
Росіяни провели ротацію ракетоносіїв в Чорному морі.
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В оперативному командуванні «Південь» 5 серпня повідомили, що окупанти замінили підводний човен на надводний носій, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.
Це повідомлення відбулося під час ракетної атаки «Калібрами», які рашисти запустили по Україні. Як і раніше, ракети декілька разів змінили траєкторію. Спочатку вони йшли на центральні області, згодом Повітряні сили повідомили про рух у напрямку Житомирщини та Вінничини. Втретє «Калібри» змінили курс на Старокостянтинів, повідомили у ПС.
Повітряні сили повідомилии також про пуски «Кинджалів» з Тамбова.