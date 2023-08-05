Украинские атаки морскими дронами открывают новый фронт против рф - анализ CNN

https://racurs.ua/n185881-ukrainskie-ataki-morskimi-dronami-otkryvaut-novyy-front-protiv-rf-analiz-cnn.html

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Американська телекомпанія CNN оцінює наслідки недавніх атак російських об'єктів, які Україна здійснила за допомогою морських дронів. На думку журналістів цього ЗМІ, Київ у такий спосіб відкриває новий фронт на війні проти росії.

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CNN нагадує, що за останню добу від ударів українських морських дронів постраждали два судна у Чорному морі. Обом було завдано значної шкоди, але вони, ймовірно, залишилися на плаву.

Проти швидких надводних дронів виявилося важко захищатися. Їх можна легко запускати з моря, і щонайменше деякі з них можуть пересуватися на кілька сотень кілометрів, щоб досягти мети, — пишуть журналісти CNN. За хорошого цілепокладання 450-кілограмовий заряд здатний привести в непридатність великі судна.

При цьому українські спецслужби, які раніше воліли не брати на себе відповідальність за подібні удари, цього разу мало приховують свою причетність до того, що відбувається.

На думку автора публікації, тут відіграють роль три головні чинники.

По-перше, напади за допомогою дронів демонструють застосування нової технології, яка значною мірою розроблена в Україні. При цьому нинішні катери несуть значно сильніший бойовий заряд, ніж у попередніх моделях.

По-друге, у період, коли українські сили не демонструють значних успіхів у поверненні окупованої території, напади у Чорному морі допомагають підтримати моральний дух українців та відвертають увагу російського Чорноморського флоту.

І, по-третє, більш активні дії Києва на море можуть бути пов’язані з відмовою росії продовжити зернову угоду про експорт українського зерна через чорноморські порти, продовжують журналісти CNN. Коли Москва заявила про вихід з угоди, вона назвала військовими цілями всі судна, що прямують до українських портів. Українці відповіли дзеркальною заявою і тепер демонструють, що ці слова підкріплені діями.

Експорт російської нафти вперше опинився під загрозою через атаку морськими дронами в порту Новоросійська, пише Financial Times.

Видання вважає, що атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, спричинить занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях.

При цьому експерти зазначають, що США намагаються залишити російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання світових цін і не завдати шкоди світовій економіці.

Зранку 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійська. Міноборони рф збрехало, що атаку успішно відбито. У мережі з’явилися відео із підбитим великим десантним кораблем «Оленегорский горняк». Він у сильному крені, біля нього снують буксири.

Через добу морські дрони атакували танкер «Сіг».