Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни провели ротацію ракетоносіїв в Чорному морі

Росіяни провели ротацію ракетоносіїв в Чорному морі

5 сер 2023, 18:58
999

Росіяни провели ротацію ракетоносіїв в Чорному морі.


.

В оперативному командуванні «Південь» 5 серпня повідомили, що окупанти замінили підводний човен на надводний носій, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Це повідомлення відбулося під час ракетної атаки «Калібрами», які рашисти запустили по Україні. Як і раніше, ракети декілька разів змінили траєкторію. Спочатку вони йшли на центральні області, згодом Повітряні сили повідомили про рух у напрямку Житомирщини та Вінничини. Втретє «Калібри» змінили курс на Старокостянтинів, повідомили у ПС.

Повітряні сили повідомилии також про пуски «Кинджалів» з Тамбова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів