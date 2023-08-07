В Украине впервые получил реальный срок действующий глава епархии УПЦ МП

https://racurs.ua/n185940-v-ukraine-vpervye-poluchil-realnyy-srok-deystvuuschiy-glava-eparhii-upc-mp.html

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Український суд засудив до п’яти років ув’язнення за виправдання російської агресії щодо України главу Тульчинської єпархії Української православної церкви митрополита Йонатана (у миру — Анатолій Єлецьких).

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Як оголосила в понеділок генеральна прокуратура України, митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан визнаний винним у «зазіханні на територіальну цілісність, діях, спрямованих на насильницьку зміну, повалення або повалення громадян виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України».

Митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

74-річний митрополит Іонафан став першим чинним главою єпархії Української православної церкви, засудженим до в’язниці. У травні цього року в Кіровоградській області на три роки в’язниці за розповсюдження проросійської пропаганди було засуджено колишнього голову місцевої єпархії митрополита Йоасафа (Микола Губеня).

Українська православна церква (УПЦ) до повномасштабного нападу росії на Україну називалася Українською православною церквою Московського патріархату, але невдовзі після початку війни прибрала згадку Москви зі своєї назви.

Митрополит Йонатан народився і виріс у росії, але в Україні жив і служив ще з кінця 1980-х.

Генпрокуратура України повідомляє, що до матеріалів звинувачення було включено, зокрема, статтю Йонатана про керівну роль Московської патріархії, опубліковану в січні 2022 року, тобто до російського вторгнення.

Крім того, у священнослужителя під час обшуку було знайдено листівки та тексти, що містили, на думку прокуратури та суду, проросійську пропаганду та «заклики до насильницької зміни конституційного ладу».

Територія Тульчинської єпархії УПЦ охоплює частину Вінницької області.