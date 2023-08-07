Много погибших и раненых - власти показали последствия ракетного удара по Покровску

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Ракурс

Один загиблий, семеро поранених у Покровську.

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Так голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив про попередні дані наслідків російського ракетного удару по місту.

Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили дев’яти- та п’ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі, — пише Кириленко.

Майже одночасно, за дві хвилини до Кириленка, глава президентської адміністрації Андрій Єрмак написав, що в Покровську загинули двоє людей, чоловік і жінка, і поранено ще четверо.

UPD. Відомо про п’ятьох загиблих і 18 поранених через ракетні удари по житлових будинках у Покровську, повідомив очільник МВС Клименко. Триває розбір завалів.

Серед загиблих — заступник начальника ДСНС у Донецькій області. Окрім цивільних поранення отримали четверо рятувальників та восьмеро поліцейських.

Раніше президент України показав відео з Покровська.