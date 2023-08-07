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Ракурс
По дому в Покровске россияне попали двумя ракетами, есть жертвы

По дому в Покровске россияне попали двумя ракетами, есть жертвы (ВИДЕО)

7 авг 2023, 20:38
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Російські виродки завдали два ракетні удари по Покровську на Донеччині — влучили в житловий будинок.


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Про це 7 серпня повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, є постраждалі, триває рятувальна операція.

На відео, яке розповсюдив президент, видно, що удар московитів припав на 5-поверхівку.

Від влучання повністю знесло верхні поверхи будівлі.

Источник: Ракурс


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