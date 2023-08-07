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По дому в Покровске россияне попали двумя ракетами, есть жертвы
По дому в Покровске россияне попали двумя ракетами, есть жертвы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185944-po-domu-v-pokrovske-rossiyane-popali-dvumya-raketami-est-jertvy-video.htmlРакурс
Російські виродки завдали два ракетні удари по Покровську на Донеччині — влучили в житловий будинок.
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Про це 7 серпня повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, є постраждалі, триває рятувальна операція.
На відео, яке розповсюдив президент, видно, що удар московитів припав на 5-поверхівку.
Від влучання повністю знесло верхні поверхи будівлі.