По дому в Покровске россияне попали двумя ракетами, есть жертвы

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Російські виродки завдали два ракетні удари по Покровську на Донеччині — влучили в житловий будинок.

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Про це 7 серпня повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, є постраждалі, триває рятувальна операція.

На відео, яке розповсюдив президент, видно, що удар московитів припав на 5-поверхівку.

Від влучання повністю знесло верхні поверхи будівлі.