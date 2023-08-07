Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
По будинку у Покровську росіяни влучили двома ракетами, є жертви

По будинку у Покровську росіяни влучили двома ракетами, є жертви (ВІДЕО)

7 сер 2023, 20:38
999

Російські виродки завдали два ракетні удари по Покровську на Донеччині — влучили в житловий будинок.


.

Про це 7 серпня повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, є постраждалі, триває рятувальна операція.

На відео, яке розповсюдив президент, видно, що удар московитів припав на 5-поверхівку.

Від влучання повністю знесло верхні поверхи будівлі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів