СБУ разоблачила женскую агентурную сеть в Донецкой области. Фото: СБУ

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Жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ та «вагнерівців», викрили в Донецькій області.

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Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію росії проти України. Агентура намагалася виявити і «злити» ворогам напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також поплічниць окупантів цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову. Про це 8 серпня повідомила Служба безпеки України.

Всю отриману інформацію та знімки українських об'єктів зловмисниці передавали своїм кураторам. Трьох зрадниць затримали під час збору ними розвідданих. А ватажок групи виїхала до росії на початку вторгнення для координації.

Слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та чч. 2, 3 ст. 114−2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України. Їм обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України викрила інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак рф на Миколаївську область.