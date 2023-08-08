СМИ: Еще одного нардепа-слугу поймали на взятке - детали - Слуга народу

https://racurs.ua/n185968-smi-nardepa-slugu-gunka-poymali-na-vzyatke.html

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Правоохоронні органи спіймали депутата Верховної Ради від політичного сили президента «Слуга народу» Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.

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Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерела, разом із двома спільниками Гунько отримав «винагороду», щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель. Парламентар начебто вже отримав перший транш — 85 тис. дол.

Гунько — адвокат і народний депутат України 9 скликання. Згідно з інформацією руху «ЧЕСНО» він переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі з результатом 34,1% (21 245 голосів). Балотувався від партії «Слуга народу». Його головним опонентом був Олег Ляшко, який набрав 31,78%.