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Ракурс
ЗМІ: нардепа-“слугу” Гунька спіймали на хабарі

ЗМІ: нардепа-«слугу» Гунька спіймали на хабарі

8 сер 2023, 15:56
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Правоохоронні органи спіймали депутата Верховної Ради від політичного сили президента «Слуга народу» Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.


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Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерела, разом із двома спільниками Гунько отримав «винагороду», щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель. Парламентар начебто вже отримав перший транш — 85 тис. дол.

Гунько — адвокат і народний депутат України 9 скликання. Згідно з інформацією руху «ЧЕСНО» він переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі з результатом 34,1% (21 245 голосів). Балотувався від партії «Слуга народу». Його головним опонентом був Олег Ляшко, який набрав 31,78%.

Джерело: Ракурс


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