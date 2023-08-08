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Ракурс
Воины ВСУ зашли на первую линию обороны рф на Юге

Воины ВСУ зашли на первую линию обороны рф на Юге

8 авг 2023, 19:20
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Воїни Збройних сил України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та зайшли на першу лінію оборони окупаційної армії росії.


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Про це повідомив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону.

Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине. На цьому напрямку є просування сотнями метрів. Також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку. Ми вже зайшли на першу лінію окупантів і перша лінія дуже складна. Але наші військові продавлюють. Ми рухаємося вперед і цей рух уповільнений мінними загородженнями і нестачею в нас авіації, — вказав Кузьмін.

З його слів, на цьому напрямку високий рівень мінування полів та інженерних загороджень росіян.

Заступник командувача розповів, що армія рф кидає резерви з другої лінії оборони, зокрема морських піхотинців, десантників та спецпризначенців.

Нагадаємо, 7 серпня поблизу Роботиного Запорізької області 47-ма механізована бригада ЗСУ знищила російський ударний гвинтокрил Ка-52.

Источник: Ракурс


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