Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Данилов: Бунт Пригожина – согласованная с путиным спецоперация-проверка генералов

Данилов: Бунт Пригожина — согласованная с путиным спецоперация-проверка генералов

8 авг 2023, 20:40
999

Бунт ватажка воєнних злочинців росії з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина був спецоперацією, проведення якої погоджував російський диктатор володимир путін. Мета спецоперації — виявлення нелояльних до керівництва рф генералів.


.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

Це була спецоперація, погоджена з путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до путіна та його оточення, — вказав секретар РНБО.

З його слів, вже є розуміння кількості генералів, які відсторонені від виконання своїх обов’язків, частина з них перебувають за ґратами.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин оголосив «похід» на москву під хибним приводом, а вже за добу він нібито домовився з Кремлем через підконтрольного рф білоруського диктатора олександра лукашенка і відвів війська. Кремль заявив, що Пригожин поїде до білорусі, а терористи «Вагнера» навчатимуть білоруську армію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров