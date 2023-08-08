Данілов: Бунт Пригожина – погоджена з путіним спецоперація-перевірка генералів

https://racurs.ua/ua/n185978-danilov-bunt-prygojyna-pogodjena-z-putinym-specoperaciya-perevirka-generaliv.html

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Бунт ватажка воєнних злочинців росії з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина був спецоперацією, проведення якої погоджував російський диктатор володимир путін. Мета спецоперації — виявлення нелояльних до керівництва рф генералів.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

Це була спецоперація, погоджена з путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до путіна та його оточення, — вказав секретар РНБО.

З його слів, вже є розуміння кількості генералів, які відсторонені від виконання своїх обов’язків, частина з них перебувають за ґратами.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин оголосив «похід» на москву під хибним приводом, а вже за добу він нібито домовився з Кремлем через підконтрольного рф білоруського диктатора олександра лукашенка і відвів війська. Кремль заявив, що Пригожин поїде до білорусі, а терористи «Вагнера» навчатимуть білоруську армію.