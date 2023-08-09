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Ракурс
Медиа раскрыли тайного покупателя танков Leopard 1 для Украины

Медиа раскрыли тайного покупателя танков Leopard 1 для Украины

9 авг 2023, 08:13
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Видання Handelsblatt повідомило, що танки для України викупив німецький концерн Rheinmetall.


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Цей військово-промисловий концерн «переоснастить» 50 танків Leopard 1, куплених у Бельгії. 30 з них передадуть Україні, повідомляє (німецька ділова газета Handelsbla) з посиланням джерело.

Раніше стало відомо, що бельгійська компанія OIP викупила 50 танків Leopard 1 для передачі Україні. Проте хто є покупцем, не повідомлялося.

Танки спочатку зупиняться в Німеччині та Італії, де їх проведуть капітальний ремонт і забезпечать сучасними системами озброєння. Потім вони вирушають на поле бою. На транспортування може піти кілька тижнів.

Источник: Ракурс


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