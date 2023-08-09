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Медиа раскрыли тайного покупателя танков Leopard 1 для Украины
Медиа раскрыли тайного покупателя танков Leopard 1 для Украиныhttps://racurs.ua/n185985-media-raskryli-taynogo-pokupatelya-tankov-leopard-1-dlya-ukrainy.htmlРакурс
Видання Handelsblatt повідомило, що танки для України викупив німецький концерн Rheinmetall.
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Цей військово-промисловий концерн «переоснастить» 50 танків Leopard 1, куплених у Бельгії. 30 з них передадуть Україні, повідомляє (німецька ділова газета Handelsbla) з посиланням джерело.
Раніше стало відомо, що бельгійська компанія OIP викупила 50 танків Leopard 1 для передачі Україні. Проте хто є покупцем, не повідомлялося.
Танки спочатку зупиняться в Німеччині та Італії, де їх проведуть капітальний ремонт і забезпечать сучасними системами озброєння. Потім вони вирушають на поле бою. На транспортування може піти кілька тижнів.