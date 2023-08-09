Медіа розкрили таємного покупця танків Leopard 1 для України

Handelsblatt: танки для України викупив німецький концерн Rheinmetall

https://racurs.ua/ua/n185985-media-rozkryly-taiemnogo-pokupcya-tankiv-leopard-1-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Видання Handelsblatt повідомило, що танки для України викупив німецький концерн Rheinmetall.

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Цей військово-промисловий концерн «переоснастить» 50 танків Leopard 1, куплених у Бельгії. 30 з них передадуть Україні, повідомляє (німецька ділова газета Handelsbla) з посиланням джерело.

Раніше стало відомо, що бельгійська компанія OIP викупила 50 танків Leopard 1 для передачі Україні. Проте хто є покупцем, не повідомлялося.

Танки спочатку зупиняться в Німеччині та Італії, де їх проведуть капітальний ремонт і забезпечать сучасними системами озброєння. Потім вони вирушають на поле бою. На транспортування може піти кілька тижнів.