Невідома країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard для ЗСУ — De Standaard

https://racurs.ua/ua/n185975-nevidoma-krayina-vykupyla-u-belgiyi-50-tankiv-leopard-dlya-zsu-de-standaard.html

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Перші партії танків Leopard 1 сьогодні направили на ремонт, а далі їх передадуть Збройним силам України. Бельгійські танки придбав неназваний покупець.

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Про це пишуть видання De Standaard та Business AM.

На складі в бельгійському місті Турне OIP Land Systems, однієї з компаній східно-фламандського інженера і торговця зброєю Фредді Верслуйса, перші два з п’ятдесяти бельгійських танків Leopard 1 повантажили на вантажівку і сьогодні відвезли.

Танки спочатку зупиняться в Німеччині та Італії, де їх проведуть капітальний ремонт і забезпечать сучасними системами озброєння. Потім вони вирушають на поле бою, — підтвердив Верслуйс.

З його слів, це займе певний час, тільки на транспортування може піти кілька тижнів.

Верслуйс купив партію танків Leopard 1 близько десяти років тому, коли бельгійська армія продала їх у рамках операції зі скорочення витрат. Тоді армія вирішила замінити всю важку гусеничну техніку на легшу бронетехніку на шинах.

Цьогоріч міністр оборони країни Людівін Дедондер заявила, що Федеральний уряд дійсно хотів би викупити танки, але Верслуйс запросив велику ціну. Деталей нинішньої угоди Верслуйс не розкриває. Нині лише Німеччина, Данія і Нідерланди заявили, що подарують Україні танки Leopard 1.

У договорі купівлі-продажу є пункт про конфіденційність. Звичайно, я повинен дотримуватися цього, — сказав продавець.

Танки Leopard 1 не єдина армійська техніка, яку OIP готує до відправки в Україну.

Верслуйс каже, що його співробітники наразі також готують до відправки 90 броньованих машин піхоти M113. Принаймні, частина цих машин була куплена і подарована Україні від Великої Британії.

Видання Business AM зазначає, що на зберіганні у OIP залишиться велика кількість техніки, включно з зенітними танками Gepard. Вони особливо затребувані в Україні, де виявилися придатними для збиття російських безпілотників. Близько 40 Gepard все ще стоять на складах OIP.