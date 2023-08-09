Позиции россии и Китая по Украине все больше расходятся - Институт изучения войны

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Підсумки переговорів міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова з главою китайського МЗС Ван І свідчать про те, що Пекін дедалі більше розходиться з Москвою щодо того, як зупинити війну в Україні.

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Про це 9 серпня пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW) в черговому зведенні.

Телефонна розмова двох міністрів відбулася у понеділок — одразу після саміту щодо України в Саудівській Аравії, куди росію не покликали, а приїзд китайського представника навпаки вітали та називали проривом. У повідомленнях МЗС росії та Китаю розмова Лаврова та Ван І була представлена по-різному, зазначають в ISW.

У російському відомстві заявили, що міністри «обговорили двосторонній та міжнародний порядок денний, а також низку регіональних тем, включаючи українську кризу». Китайське ж МЗС повідомило, що сторони «обмінялися думками» про війну.

Ван І підкреслив, що з українського питання Китай збереже незалежну та неупереджену позицію, продовжить висловлювати об'єктивну та раціональну думку, активно сприяти мирним переговорам та шукати політичне рішення на будь-якому міжнародному заході, — йшлося у повідомленні МЗС КНР.

Подібні розбіжності в описі підсумків переговорів можуть свідчити про те, що Кремль незадоволений зусиллями Китаю щодо просування мирного плану на міжнародних форумах.

Це відповідає попереднім оцінкам ISW, згідно з якими Китай не зацікавлений у «безлімітному партнерстві» з росією, як хоче Москва, пишуть експерти.