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Ракурс
На оборонном заводе под Москвой произошел мощный взрыв

На оборонном заводе под Москвой произошел мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

9 авг 2023, 11:25
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На оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді після вибуху оголошено тотальну евакуацію, повідомляють росЗМІ із посиланням на місцеву владу.


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На сайті заводу вказується, що підприємство є «провідним розробником і виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров’я».

Telegram-канал 112 пише про атаку безпілотника. Влада поки мовчить.

У будинках, розташованих по сусідству, вибуховою хвилею вибило вікна.

Источник: Ракурс


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