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На оборонном заводе под Москвой произошел мощный взрыв
На оборонном заводе под Москвой произошел мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n185995-na-oboronnom-zavode-pod-moskvoy-proizoshel-moschnyy-vzryv-foto-video.htmlРакурс
На оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді після вибуху оголошено тотальну евакуацію, повідомляють росЗМІ із посиланням на місцеву владу.
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На сайті заводу вказується, що підприємство є «провідним розробником і виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров’я».
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