На оборонному заводі під Москвою стався потужний вибух

https://racurs.ua/ua/n185995-na-oboronnomu-zavodi-pid-moskvou-stavsya-potujnyy-vybuh-foto-video.html

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На оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді після вибуху оголошено тотальну евакуацію, повідомляють росЗМІ із посиланням на місцеву владу.

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На сайті заводу вказується, що підприємство є «провідним розробником і виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров’я».

Telegram-канал 112 пише про атаку безпілотника. Влада поки мовчить.

У будинках, розташованих по сусідству, вибуховою хвилею вибило вікна.