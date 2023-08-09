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Ракурс
На оборонному заводі під Москвою стався потужний вибух

На оборонному заводі під Москвою стався потужний вибух (ФОТО, ВІДЕО)

9 сер 2023, 11:25
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На оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді після вибуху оголошено тотальну евакуацію, повідомляють росЗМІ із посиланням на місцеву владу.


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На сайті заводу вказується, що підприємство є «провідним розробником і виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров’я».

Telegram-канал 112 пише про атаку безпілотника. Влада поки мовчить.

У будинках, розташованих по сусідству, вибуховою хвилею вибило вікна.

Джерело: Ракурс


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