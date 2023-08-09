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На оборонному заводі під Москвою стався потужний вибух
На оборонному заводі під Москвою стався потужний вибух (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185995-na-oboronnomu-zavodi-pid-moskvou-stavsya-potujnyy-vybuh-foto-video.htmlРакурс
На оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді після вибуху оголошено тотальну евакуацію, повідомляють росЗМІ із посиланням на місцеву владу.
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На сайті заводу вказується, що підприємство є «провідним розробником і виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров’я».
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