Воздушные силы ежесуточно перебазируют Су-24 для защиты от российских ракетных атак

https://racurs.ua/n185996-vozdushnye-sily-ejesutochno-perebaziruut-su-24-dlya-zaschity-ot-rossiyskih-raketnyh-atak.html

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Повітряні сили України кожні 24 години перебазовують бомбардувальники Су-24, які є носіями далекобійних крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG. Це дозволяє захистити їх від російських ракетних атак, останні з яких націлені саме на аеродроми, такі як Старокостянтинів.

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Bild пише, що в Україні відновили всю мережу аеродромів радянських часів та обладнали нові. Також використовуються таємні злітно-посадкові смуги на автомагістралях. Оперативні аеродроми захищають IRIS-T та Patriot. Під захистом також місця зберігання вищезазначених ракет.

Українські винищувачі Су-24 є нічним кошмаром для путінських військ, які всіма силами намагаються знищити цю потужну зброю.

За останні кілька тижнів Україна змогла неодноразово уразити цілі на всіх окупованих росією територіях, чи то місце розташування російських генералів у Бердянську, чи то збройні заводи в Луганську, чи то мости, що ведуть на Кримський півострів. Переважно це вдалося зробити західними ракетами Storm Shadow і Scalp.

Однак заслугою того, що українці змогли завдати таких великих руйнувань ключовим російським логістичним вузлам і маршрутам постачання, є не самі по собі високотехнологічні ракети, а насамперед переобладнані машини Су-24.