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Грибной сезон открыт - взрыв в Сергиевом Посаде попал на видео
Грибной сезон открыт — взрыв в Сергиевом Посаде попал на видеоhttps://racurs.ua/n185997-gribnoy-sezon-otkryt-vzryv-v-sergievom-posade-popal-na-video.htmlРакурс
Вибух на заводі у Підмосков’ї зняли камери спостереження.
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За офіційною версією екстрених служб, вибух стався на складі піротехніки, який нібито орендує у заводу приватна компанія і сталося через «людський фактор».
Телеграм-канали повідомляють про постраждалих — на цю мить їх щонайменше 22, також люди можуть перебувати під завалами.
Загорський оптико-механічний завод виготовляє продукцію військового призначення, зокрема нічні приціли для танків. Відстань від Сергієва Посада до Москви — 70 км.
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