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Ракурс
Грибний сезон відкрито - вибух у Сергієвому Посаді потрапив на відео

Грибний сезон відкрито — вибух у Підмосков’ї потрапив на відео

9 сер 2023, 12:04
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Вибух на заводі у Підмосков’ї зняли камери спостереження.


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За офіційною версією екстрених служб, вибух стався на складі піротехніки, який нібито орендує у заводу приватна компанія і сталося через «людський фактор».

Телеграм-канали повідомляють про постраждалих — на цю мить їх щонайменше 22, також люди можуть перебувати під завалами.

Загорський оптико-механічний завод виготовляє продукцію військового призначення, зокрема нічні приціли для танків. Відстань від Сергієва Посада до Москви — 70 км.

Джерело: Ракурс


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