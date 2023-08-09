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Грибний сезон відкрито - вибух у Сергієвому Посаді потрапив на відео
Грибний сезон відкрито — вибух у Підмосков’ї потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n185997-grybnyy-sezon-vidkryto-vybuh-u-pidmoskov-yi-potrapyv-na-video.htmlРакурс
Вибух на заводі у Підмосков’ї зняли камери спостереження.
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За офіційною версією екстрених служб, вибух стався на складі піротехніки, який нібито орендує у заводу приватна компанія і сталося через «людський фактор».
Телеграм-канали повідомляють про постраждалих — на цю мить їх щонайменше 22, також люди можуть перебувати під завалами.
Загорський оптико-механічний завод виготовляє продукцію військового призначення, зокрема нічні приціли для танків. Відстань від Сергієва Посада до Москви — 70 км.
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