Грибний сезон відкрито - вибух у Сергієвому Посаді потрапив на відео

https://racurs.ua/ua/n185997-grybnyy-sezon-vidkryto-vybuh-u-pidmoskov-yi-potrapyv-na-video.html

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Вибух на заводі у Підмосков’ї зняли камери спостереження.

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За офіційною версією екстрених служб, вибух стався на складі піротехніки, який нібито орендує у заводу приватна компанія і сталося через «людський фактор».

Телеграм-канали повідомляють про постраждалих — на цю мить їх щонайменше 22, також люди можуть перебувати під завалами.

Загорський оптико-механічний завод виготовляє продукцію військового призначення, зокрема нічні приціли для танків. Відстань від Сергієва Посада до Москви — 70 км.