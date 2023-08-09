УПЦ МП проиграла суд о законности расторжения договора между Лаврой и Национальным заповедником

https://racurs.ua/n186005-upc-mp-proigrala-sud-o-zakonnosti-rastorjeniya-dogovora-mejdu-lavroy-i-nacionalnym-zapovednikom.html

Ракурс

Суд у Києві визнав законним розірвання договору між монастирем Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) і Національним заповідником «Києво-Печерська лавра».

.

Про це 9 серпня повідомило Міністерство культури.

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) УПЦ. Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном Нижньої Лаври, що є державною власністю, — йдеться у повідомленні.

Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.

Заповідник розірвав договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (чоловічий монастир) 29 березня 2023 року. Розірвання Договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

Увесь комплекс Києво-Печерської лаври мають передати державі до кінця року. Про це повідомляв раніше директор заповідника Максим Остапенко в інтерв’ю «Укрінформу».

Я був би щасливий, якби все завершилося до кінця року. Маю на увазі передачу і об'єктів культурної спадщини, і мощів. Ці процеси між собою поєднані, але все ж таки передача майнового комплексу — це одна історія, а інша — це реліквії у печерах, — вважає Остапенко.

За його словами, колишні керівники монастиря планували перетворити Лавру на резиденцію Московського патріархату і патріарха РПЦ Кирила.

Російські маркери тут всюди, починаючи від могили Столипіна і градоначальників та столоначальників, яких за імперських часів тут було поховано. Вони ніде не кажуть, що половина храмів, зокрема Нижньої Лаври, побудовані коштом козацьких полковників, але вони вшановують Матрону Московскую, — додав керівник заповідника.

Нагадаємо, понад половина українців, опитаних Центром Разумкова на замовлення ZN.UA, заявили, що хочуть повного видворення УПЦ МП із Києво-Печерської і Почаївської лавр. Ще 8% респондентів згодні на співслужіння в храмах лавр УПЦ МП та Православної церкви України, а 6,2% опитаних вважають, що вони й надалі мають безроздільно належати колишнім господарям.