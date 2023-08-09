Видеозапись получения взятки нардепом Гунько опубликовало НАБУ

Видеозапись получения взятки нардепом Гунько опубликовало НАБУhttps://racurs.ua/n186015-videozapis-polucheniya-vzyatki-nardepom-gunko-opublikovalo-nabu.htmlРакурс
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вчора, 8 серпня, повідомили про викриття «на гарячому» чинного народного депутата Анатолія Гунька та двох його спільників, які намагалися запропонував підприємцю отримати під обробку землі Національної академії аграрних наук України.
Сьогодні НАБУ опублікувало відео, котре показує, як відбувалися перемовини нардепа та його помічників з підприємцем. На відео також показано, як відбувається обговорення вартості неправомірної вигоди за землю (130−150 доларів за гектар, залежно від регіону) та згадуються інші залучені особи.
Так, на відео Гунько заявляє, що може посприяти «хоч завтра» отримати 2 тис. гектарів у Рівненській області, оскільки вони не засіяні. Щодо землі в інших регіонах, то, за словами депутата, слід дочекатися, коли там зберуть врожай.
Також народний обранець повідомив своєму «клієнту» про необхідність сплатити завдаток — 30% від суми (тобто 50 дол. США за гектар).
Також обговорювалося питання призначення підконтрольного директора державного підприємства, на території якого планували дозволити працювати підприємцю.