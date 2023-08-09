Видеозапись получения взятки нардепом Гунько опубликовало НАБУ

Момент получения взятки, скриншот видео

https://racurs.ua/n186015-videozapis-polucheniya-vzyatki-nardepom-gunko-opublikovalo-nabu.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вчора, 8 серпня, повідомили про викриття «на гарячому» чинного народного депутата Анатолія Гунька та двох його спільників, які намагалися запропонував підприємцю отримати під обробку землі Національної академії аграрних наук України.

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Сьогодні НАБУ опублікувало відео, котре показує, як відбувалися перемовини нардепа та його помічників з підприємцем. На відео також показано, як відбувається обговорення вартості неправомірної вигоди за землю (130−150 доларів за гектар, залежно від регіону) та згадуються інші залучені особи.

Так, на відео Гунько заявляє, що може посприяти «хоч завтра» отримати 2 тис. гектарів у Рівненській області, оскільки вони не засіяні. Щодо землі в інших регіонах, то, за словами депутата, слід дочекатися, коли там зберуть врожай.

Також народний обранець повідомив своєму «клієнту» про необхідність сплатити завдаток — 30% від суми (тобто 50 дол. США за гектар).

Також обговорювалося питання призначення підконтрольного директора державного підприємства, на території якого планували дозволити працювати підприємцю.