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НАБУ объявило о подозрении "слуге" Гунько, «продававшему» землю Нацакадемии аграрных наук
НАБУ объявило о подозрении «слуге» Гунько, «продававшему» землю Нацакадемии аграрных наукhttps://racurs.ua/n186006-nabu-obyavilo-o-podozrenii-sluge-gunko-prodavavshemu-zemlu-nacakademii-agrarnyh-nauk.htmlРакурс
НАБУ оголосило про підозру нардепу «Слуги народу» Анатолію Гуньку. 8 серпня з’ясувалося, що він «продавав» землю Національної академії аграрних наук.
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Його спіймали при отриманні першого траншу у розмірі 85 тис. дол. За ці гроші Гунько обіцяв бізнесмену отримати землю академії під обробку.
До Вищого антикорупційного суду вже подано клопотання про застосування до політика запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою 50 млн грн застави.
Його двом спільникам ще про підозру не повідомили.
Гуньку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.