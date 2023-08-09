НАБУ объявило о подозрении "слуге" Гунько, «продававшему» землю Нацакадемии аграрных наук

https://racurs.ua/n186006-nabu-obyavilo-o-podozrenii-sluge-gunko-prodavavshemu-zemlu-nacakademii-agrarnyh-nauk.html

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НАБУ оголосило про підозру нардепу «Слуги народу» Анатолію Гуньку. 8 серпня з’ясувалося, що він «продавав» землю Національної академії аграрних наук.

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Його спіймали при отриманні першого траншу у розмірі 85 тис. дол. За ці гроші Гунько обіцяв бізнесмену отримати землю академії під обробку.

До Вищого антикорупційного суду вже подано клопотання про застосування до політика запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою 50 млн грн застави.

Його двом спільникам ще про підозру не повідомили.

Гуньку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.